В аэропорту Японии из-за утечки топлива закрыли взлетно-посадочную полосу

Токио, , 07:46 — REGNUM В аэропорту японского города Осака из-за разлива топлива закрыли одну из взлетно-посадочных полос (ВПП). Такое решение в среду, 8 августа, приняла администрация воздушной гавани. Об этом сообщает телекомпания NHK со ссылкой на свои источники.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые проводят работы по очистке ВПП.

Телекомпания также уточняет, что утечка топлива произошла в пассажирском самолете, который принадлежит авиакомпании ANA.

Читайте также: Самолет из-за задымления экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка