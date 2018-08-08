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В аэропорту Японии из-за утечки топлива закрыли взлетно-посадочную полосу

Происшествия

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб

Токио, 8 августа 2018, 07:46 — REGNUM  В аэропорту японского города Осака из-за разлива топлива закрыли одну из взлетно-посадочных полос (ВПП). Такое решение в среду, 8 августа, приняла администрация воздушной гавани. Об этом сообщает телекомпания NHK со ссылкой на свои источники.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые проводят работы по очистке ВПП.

Телекомпания также уточняет, что утечка топлива произошла в пассажирском самолете, который принадлежит авиакомпании ANA.

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Авиапроисшествия
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