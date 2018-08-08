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Тройная авария на МКАД: есть пострадавшие

Происшествия

ДТП спровоцировало пробку

Москва, 8 августа 2018, 07:39 — REGNUM  На Московской кольцевой автодороге столкнулись три легковых автомобиля. По данным столичного ГИБДД, авария произошла сегодня, 8 августа, в 05:15 на 20 километре внешней стороны МКАД.

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Данные о пострадавших разнятся. Сообщается о двух и четырёх участниках дорожного движения, получивших травмы в ДТП. Известно, что один из пострадавших оказался зажатым в кабине, из автомобиля его уже извлекли спасатели. Других подробностей не сообщается. Виновник аварии, а также обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Добавим, что движение автотранспорта на месте аварии не перекрывалось, однако спровоцировало серьёзную пробку.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на стоянке автосалона на 29-м км МКАД водитель автомобиля протаранил несколько машин. Погибли два человека и еще двое пострадали. По предварительным данным, мужчина не справился в управлением.

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Дорожно-транспортные происшествия
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