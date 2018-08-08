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ВСУ обстреляли ЛНР из артиллерийских орудий

Происшествия

Под обстрел попали три населенных пункта

ВСУ обстреляли ЛНР из артиллерийских орудий
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Прикрытие. Минские соглашения

Луганск, 8 августа 2018, 07:27 — REGNUM  Четыре раза обстреляли ВСУ Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 7 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ впервые за долгое время использовали артиллерийские орудия калибра 122 мм. Также применялись минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. Под обстрел попали пгт Фрунзе, села Лозовое и Калиновка.

Сутками ранее ВСУ дважды обстреляли села Сокольники и Лозовое из гранатометов.

Напомним, применение минометов и артиллерийский орудий в Донбассе запрещено Минскими соглашениями, как и любые обстрелы. Тем не менее украинские войска продолжают обстреливать республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЛНР два села попали под минометные обстрелы

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Артобстрелы республик Донбасса
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