ВСУ обстреляли ЛНР из артиллерийских орудий

Луганск, , 07:27 — REGNUM Четыре раза обстреляли ВСУ Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 7 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ впервые за долгое время использовали артиллерийские орудия калибра 122 мм. Также применялись минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. Под обстрел попали пгт Фрунзе, села Лозовое и Калиновка.

Сутками ранее ВСУ дважды обстреляли села Сокольники и Лозовое из гранатометов.

Напомним, применение минометов и артиллерийский орудий в Донбассе запрещено Минскими соглашениями, как и любые обстрелы. Тем не менее украинские войска продолжают обстреливать республики.

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