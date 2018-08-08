В Красноярском крае будут судить женщину, избившую троих полицейских

Красноярск, , 07:23 — REGNUM 28-летняя жительница Боготольского района Красноярского края, избившая троих полицейских, предстанет перед судом.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 августа, в Главном следственном управлении СКР по краю, в мае 2018 года женщина в качестве пассажира ехала в автомобиле «Тойота», которым управлял нетрезвый водитель. Машину остановили сотрудники ДПС. Полицейские начали составлять в отношении водителя протокол, в это время женщина решила за него заступиться. Она неоднократно ударила троих сотрудников полиции ногами.

В ведомстве уточнили, что женщина признала вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Жительнице Боготольского района грозит наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы поселка Берёзовка, обвиняемой в оскорблении представителя власти. Женщина публично оскорбила сотрудника патрульно-постовой службы, прибывшего по вызову на бытовой конфликт между соседками. При этом ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, совершенного в отношении этого же полицейского. Тогда женщину оштрафовали.