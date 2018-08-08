Беременная жительница Хакасии умерла через час после визита скорой

Абакан, , 06:26 — REGNUM В Хакасии 30-летняя беременная женщина из-за неправильного диагноза умерла через час после того, как уехала скорая помощь.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском следственном управлении СКР, по факту смерти женщины возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в городе Черногорске. Утром 2 августа беременная женщина пожаловалась на боли в области сердца и онемение руки. Её муж вызвал скорую помощь. Приехавшие медики поставили женщине диагноз «грудной остеохондроз с корешковым синдромом» и рекомендовали ей обратиться к участковому терапевту. Госпитализировать женщину не стали. Через час после визита скорой женщина скончалась у себя в квартире. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Добавим, в республиканском минздраве этот инцидент комментировать ИА REGNUM не стали, пообещав уточнить информацию позже. В министерстве лишь подчеркнули, что им известно о произошедшем в Черногорске.