На юго-западе Китая продолжаются поиски пропавших после взрыва горняков

Гуйян, Китай, , 06:06 — REGNUM Девять человек по-прежнему числятся пропавшими без вести после взрыва газа на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

По словам спасателей, плотность газа на шахте снизилась до менее, чем 1% от пикового значения в 40%. Порядка 60 спасателей занимаются поиском пропавших горняков на угольной шахте Цзимуцзя в городе Паньчжоу, который прогремел около 21:10 по местному времени 6 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли на месте после взрыва газа на шахте. 23 горняков удалось оперативно спасти. Шахта принадлежит компании Zhongrong International Trust Co. Ltd. и обеспечивает добычу угля в объеме 300 тыс. тонн в год. Её лицензия по безопасности истекает в сентябре 2019 года. Начаты проверки.

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