Крупное ДТП с последующим пожаром произошло в Краснодаре

Краснодар, , 05:54 — REGNUM На трассе М-4 «Дон» в Краснодаре произошло столкновение трех грузовиков и легкового автомобиля, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что после столкновения грузовиков с легковой машиной все автомобили загорелись. На место прибыли пожарные и экстренные службы, в тушении автомобилей задействованы 16 человек и четыре единицы техники.

По предварительным данным пострадавших нет. Также отмечается, что, несмотря на крупное ДТП и пожар, на дорожное движение это происшествие не повлияло.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа на Садовой улице в Москве произошло столкновение грузовой «Газели» с полицейским автомобилем. Из-за того, что удар полицейской машины пришелся на бензобак грузовика, вспыхнул пожар.

Сотрудники полиции не растерялись и позаимствовали у участников дорожного движения огнетушители, после чего принялись тушить пожар своими силами до приезда пожарных служб. Пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: «Газель» загорелась после столкновения с полицейской машиной в Москве