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Самолет из-за задымления экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка

Происшествия

После экстренной посадки трем пассажирам понадобилась медицинская помощь

Нью-Йорк, США, 8 августа 2018, 05:45 — REGNUM  В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке совершил экстренную посадку пассажирский самолет рейса 4697 авиакомпании United Flight, ранее следовавший по маршруту Вашингтон — Провиденс, сообщает Pix11 со ссылкой на представителей аэропорта.

Сообщается, что после экстренной посадки трем пассажирам понадобилась медицинская помощь. Причиной экстренной посадки называют задымление в кабине пилота. После приземления спасательные службы эвакуировали людей из самолета в здание терминала.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа авиарейс BA233 авиакомпании British Airways следовавший по маршруту Лондон — Москва, в небе над Прибалтикой развернулся и вернулся в аэропорт вылета, несмотря на остававшийся час полета до Москвы. После возвращения пассажиров пересадили на другой самолет.

Читайте ранее в этом сюжете: Вернувшийся в Лондон авиарейс повторно вылетел в Москву

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Авиапроисшествия
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