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Лекарство от скуки. В Костроме не удовлетворен иск уголовника о краже авто

Происшествия

Расследование продолжалось три года

Лекарство от скуки. В Костроме не удовлетворен иск уголовника о краже авто
Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР
Неудача

Кострома, 8 августа 2018, 06:05 — REGNUM  Заявление о пропаже автомобиля, поданное жителем Костромы, отбывающим сейчас наказание за убийство, не удовлетворено Димитровским районным судом, сообщает Kostroma.today.

Судебное решение по иску жителя Костромы в связи с пропажей его автомобиля «Нива» вынесено 7 августа. Иск о пропаже автомобиля костромич подал еще в августе 2015 года.

Расследование продолжалось три года, причем с результатом не в пользу истца. Оказалось, что он сам продал свою «Ниву», передав два комплекта ключей и подлинник техпаспорта покупателю.

Следствие предполагает, что костромич решил продать машину после инцидента с медицинским освидетельствованием трехлетней давности. Временно лишившись права водить машину, он решил избавиться от нее, причем, как отмечает издание, продажу он совершил в нетрезвом состоянии и в результате счел свой автомобиль пропавшим.

Позже костромич стал фигурантом дела об убийстве и был осужден на реальный срок в колонии, где и находится в настоящее время. Издание отмечает, что он, вероятно, обратился в суд, чтобы скоротать время. В итоге ни машины, ни денег костромичу отсудить не удалось.

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Происшествия в местах лишения свободы
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