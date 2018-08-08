В Челябинске на мусорке нашли мертвое тело

Челябинск, , 05:40 — REGNUM Труп женщины найден на площадке для сбора мусора в Челябинске, сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета РФ.

«7 августа 2018 года в утреннее время на одной из площадок для сбора мусора в Тракторозаводском районе города Челябинска обнаружено тело женщины средних лет с признаками насильственной смерти», — сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа два жителя города Краснотурьинска (Свердловская область) получили по 15 лет строгого режима с двухлетним ограничением свободы за убийство женщины.

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