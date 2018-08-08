Смертельный наезд. В Челябинске водитель погиб при столкновении с опорой

Челябинск, , 05:24 — REGNUM Гибель водителя ВАЗ-2115 в Челябинске произошла в результате столкновения машины со столбом, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Челябинску.

Авария произошла в 4:35 (время местное) 7 августа на улице Артиллерийской (Тракторозаводской район). Машину во время движения вынесло на встречную полосу, водитель не справился с управлением, и автомобиль ударился в столб.

Уточняется, что в результате водитель погиб, автомобиль не подлежит ремонту. Тело погибшего удалось извлечь из машины только при помощи специальных инструментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко заявил, что в регионе с начала лета растет число жертв ДТП.

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