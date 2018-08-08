В перестрелке у библиотеки во Флориде пострадал человек

Майами, США, , 05:17 — REGNUM В результате перестрелки у библиотеки города Форд Лаудердэйл во Флориде (США) пострадал один человек, сообщает Miami Herald.

Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Полиция ведет розыск стрелка и предполагает, что, судя по кровавому следу, злоумышленник мог скрыться в библиотеке.

«Сначало было «бах», а потом «бум бум»! Теперь-то я уже знаю, что это была перестрелка, а не строительные работы», — приводит издание слова очевидца.

Также из библиотеки был эвакуирован весь персонал и все посетители. Полиция ведет поиск подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным издания Los Angeles Times, за минувшие выходные, с 4 по 6 августа, в городе Чикаго в перестрелках пострадали 72 человека, 11 из которых погибли, а остальные получили ранения разной степени тяжести.

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