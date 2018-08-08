Среда, 8 Августа 2018 года
06:06:02 МСК

В Челябинск не пустили поддельный «Adidas»

Происшествия

Кроссовки везли в Москву

Челябинск, 8 августа 2018, 05:05 — REGNUM  Более 13 тысяч пар кроссовок не дали ввезти в Россию из Киргизии челябинские таможенники совместно с сотрудниками регионального УФСБ, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Партия поддельной продукции якобы фирм «Reebok», «Adidas», «NIKE» задержана на 132-м километре трассы Челябинск-Кустанай. Всего в перевозившем их транспортном средстве оказалось более 13 тысяч пар обуви.

Таможенники отметили, что, по данным фирм — производителей, эта продукция — подделка. Правообладатели понесли ущерб в размере 95 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля челябинские таможенники задержали на границе с Казахстаном партию яблок. Таможня заявила, что сопроводительные документы на груз недостоверны.

Читайте ранее в этом сюжете: Не из Киргизии, а из Европы? В Челябинск не пустили яблоки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Контрабанда и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить