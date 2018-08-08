В Челябинск не пустили поддельный «Adidas»

Челябинск, , 05:05 — REGNUM Более 13 тысяч пар кроссовок не дали ввезти в Россию из Киргизии челябинские таможенники совместно с сотрудниками регионального УФСБ, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Партия поддельной продукции якобы фирм «Reebok», «Adidas», «NIKE» задержана на 132-м километре трассы Челябинск-Кустанай. Всего в перевозившем их транспортном средстве оказалось более 13 тысяч пар обуви.

Таможенники отметили, что, по данным фирм — производителей, эта продукция — подделка. Правообладатели понесли ущерб в размере 95 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля челябинские таможенники задержали на границе с Казахстаном партию яблок. Таможня заявила, что сопроводительные документы на груз недостоверны.

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