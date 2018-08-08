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На Земляном Валу в Москве столкнулись автобус и легковой автомобиль

Происшествия

Пострадало пять человек

Москва, 8 августа 2018, 03:57 — REGNUM  В Москве на Земляном валу столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, в результате аварии пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

Сообщается, что водитель рейсового автобуса во время поворота не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с легковым автомобилем. Отмечается, что серьезных травм у пассажиров нет, лишь пятеро получили ушибы. Пострадавших доставили в НИИ им. Склифосовского.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в центре столицы опрокинулся грузовой автомобиль, после чего загорелся. Пожарные службы своевременно локализовали пламя, пострадавших нет.

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Дорожно-транспортные происшествия
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