Участник драки рассказал, за что избили звезду фильма «Такси»

Москва, , 02:56 — REGNUM Исполнитель роли главного героя фильма «Такси» Сэми Насери был, вероятно, в состоянии наркотического опьянения и вел себя неадекватно, заявил участник драки Олег, сообщает Telegram-канал Mash.

По его словам, актер вел себя вызывающе, разговаривал на повышенных тонах, хамил персоналу и отказывался оплачивать счет. Насери также отпихнул администратора заведения во время разговора, после чего завязалась драка.

Олег также отметил, что основным зачинщиком безобразия был брат актера, который вел себя еще более неадекватно чем кинозвезда. Вероятно, они оба находились в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, 5 августа французский актер Сами Насери был избит в московском караоке-баре. Одной из причин произошедшего называлась словестная перепалка из-за очереди к микрофону. По факту произошедшего было задержано три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, французский актер Сэми Насери был прооперирован в московском НИИ им. Гельмгольца. Ранее он обращался в НИИ скорой помощи имени Склифасовского, где ему оказали медпомощь, однако травма оказалась серьезней, чем предполагалось.

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