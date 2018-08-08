Среда, 8 Августа 2018 года
02:29:30 МСК

В прибалтийском небе испанцев заменят португальцами

Происшествия

Испанских летчиков отстранили от полетов

В прибалтийском небе испанцев заменят португальцами
Бумажный самолётик

Таллин, 8 августа 2018, 01:39 — REGNUM  Пилотов ВВС Испании отстранили от полетов над Прибалтикой после нечаянно выпущенной боевой ракеты в воздушном пространстве над Эстонией, заявил глава минобороны Эстонии Юрий Луйк, сообщает Postimees.

«До прояснения обстоятельств произошедшего испанские истребители отстранены от полетов. Вместо них полеты будут осуществлять ВВС Португалии», — заявил он.

Также Луйк назвал произошедшее очень горьким и редким инцидентом. При этом он заявил, что главное в случившейся ситуации — обеспечение безопасности Эстонии.

Ранее истребитель ВВС Испании, патрулируя воздушное пространство над Эстонией, по ошибке выпустил боевую ракету. В данный момент боеприпас разыскивают, имеется вероятность его падения на землю. В таком случае местных жителей попросили не трогать ракету до приезда саперов.

Как сообщало ИА REGNUM, российский сенатор Алексей Пушков в ироничной манере прокомментировал случившийся инцидент в небе над Прибалтикой, заявив, что отныне Эстония будет знать, что ракеты прилетают не из России, а от союзников Таллина по НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков: Эстонцы теперь будут догадываться, откуда прилетают ракеты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
НАТО: планы, развитие, проблемы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить