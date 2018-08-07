В Киеве произошел эффектный прорыв трубы высокого давления

Киев, , 22:18 — REGNUM Днем пятиметровый «гейзер» накрыл детскую площадку на левом берегу Киева, сообщил 7 августа ресурс «Киев оперативный».

По свидетельствам очевидцев, вода и грязь хлестали из-под земли в течение 15 минут, затем давление упало, но вода продолжала течь еще в течение получаса.

На месте прорыва остались лужи и полутораметровая яма, которую обнесли забором.

Напомним, подобный инцидент случился 29 мая 2017 года недалеко от библиотеки Вернадского. Высота фонтана достигала седьмого этажа ближайшего здания, пострадали припаркованные рядом автомобили. Место аварии напоминало воронку от авиабомбы.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, 90% подземных водопроводных труб украинской столицы необходимо срочно менять.

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