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Утечка азотной кислоты на Днепропетровщине: опасности для людей нет

Происшествия

Остатки кислоты спасатели засыпают реагентами

Киев, 7 августа 2018, 21:38 — REGNUM  Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) ведут работы по ликвидации последствий аварии автоцистерны на трассе Днепропетровск-Кобеляки-Решетиловка, сообщили 7 августа в пресс-службе ведомства.

Четыре тонны азотной кислоты не угрожают населенным пунктам, поскольку ближайший из них находится в трех километрах от места события, заявили в ГСЧС.

В полиции заявили, что авария произошла из-за неисправности сливного крана автоцистерны.

Напомним, инцидент случился в 14:09 мск. В поврежденной цистерне было около 8 тонн кислоты, которая образовала на месте аварии ярко-желтое облако. Масштабы происшествия могли быть гораздо большими, но водителю удалось откачать часть содержимого поврежденной цистерны в другие отсеки.

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Утечки и разливы химических веществ
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