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В Москве – подземный пожар. Горение коллектора ликвидировано

Происшествия

Спасатели потушили пламя в коллекторе

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В Москве – подземный пожар. Горение коллектора ликвидировано
Олег Константинов © ИА REGNUM
Горение в подземном коллекторе ликвидировано

Москва, 7 августа 2018, 22:14 — REGNUM  Пожар коллектора на западе Москвы ликвидирован, передает 7 августа корреспондент ИА REGNUM.

Прибывшие на место ЧП спасатели ликвидировали горение на площади 60 кв. м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подземный коллектор загорелся 7 августа в районе Большой Дорогомиловской улицы — рядом с Кутузовским проспектом.

Общая протяженность коллектора составляет 1,2 тыс. м, в которых проходят 15 силовых кабелей. В результате ЧП никто не пострадал.

Читайте подробнее: На западе Москвы загорелся подземный коллектор

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