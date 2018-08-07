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Украинские солдаты обстреляли поселки ДНР из запрещенных минометов

Происшествия

Украина не собирается даже изображать видимость перемирия

Соледар, ДНР, 7 августа 2018, 21:30 — REGNUM  Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Саханка и Коминтерново, заявили 7 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Со стороны поселка Гнутово произведено 40 выстрелов из вооружения БМП-2 по поселку Коминтерново.

За последние несколько часов, с 19:00 по 20:05 мск в поселок Саханка прилетело в сумме 24 мины калибра 120-мм. Напомним, минометы этого калибра запрещены минскими соглашениями и должны быть убраны из прифронтовой зоны.

Напомним, ранее в СЦКК сообщили, что за минувшие сутки украинские боевики повредили в поселке Старомихайловка 9 домов, из которых один сгорел.

Читайте подробнее: Украинские войска повредили девять жилых домов в ДНР

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