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На западе Германии из-за жары горят дома. Пострадало не менее 40 человек

Происшествия

Шесть человек госпитализированы в тяжелом состоянии

На западе Германии из-за жары горят дома. Пострадало не менее 40 человек
skeeze
Пожарный

Зигбург, Германия, 7 августа 2018, 20:18 — REGNUM  В западной части Германии возник пожар, быстро охвативший жилые дома, тушение которых продолжается до сих пор, сообщает 7 августа газета Zeit.

По предварительным данным, в городе Зигбург в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия возгорание возникло из-за попадания искр от поезда на высохшую от жары траву. В списках пострадавших уже не менее 40 человек, из которых шестеро госпитализированы с тяжелыми травмами и ожогами.

На месте пожара работают порядка 500 полицейских и пожарных, применяются водометы и вертолеты. На данный момент борьба с огнем продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Москве по неустановленной причине загорелся подземный коллектор.

Читайте ранее в этом сюжете: На западе Москвы загорелся подземный коллектор

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Пожары в жилых домах
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