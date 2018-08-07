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Ремонт обрушившегося виадука в Болонье займет 5 месяцев

Происшествия

Расследование трагического ДТП продолжается

Ремонт обрушившегося виадука в Болонье займет 5 месяцев
Piergiuliano Chesi
Итальянские пожарные

Болонья, Италия, 7 августа 2018, 19:32 — REGNUM  По предварительным данным, ремонт виадука объездной дороги Болоньи, который частично обрушился из-за крупного ДТП, займет пять месяцев, заявил в ходе своего выступления в Сенате во вторник, 7 августа, министр инфраструктуры Данило Тонинелли, сообщает La Repubblica.

Власти сделают все возможное для того, чтобы работы шли как можно быстрее, добавил министр.

ДТП случилось в понедельник, 6 августа. Произошло столкновения бензовоза и грузовой машины, бензовоз загорелся, после чего прогремело несколько взрывов. Один человек погиб, более ста сорока получили ранения, виадук был частично разрушен.

На месте трагедии ведется расследование. Пострадавших посетил премьер-министр Джузеппе Конте. Итальянские чиновники говорят о необходимости ужесточить наказание за нарушение ПДД, а также уточнить правила транспортировки опасных грузов.

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Дорожно-транспортные происшествия
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