Новорожденную девочку нашли на газоне у многоэтажки в Северной Осетии

Владикавказ, , 19:30 — REGNUM В Северной Осетии найдена новорожденная девочка, оставленная на газоне у многоэтажного дома. Местный житель нашел завернутого в пеленку младенца и позвонил в отдел полиции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 7 августа в городе Моздоке на улице Степной. Прибывшие на место полицейские сразу же переправили ребенка в районную больницу. После обследования медики заверили, что угроз жизни девочки нет.

Младенцу примерно неделя от роду. В настоящее время организованы поиски ее матери. Сотрудники полиции проверяют информацию о женщинах, состоящих на учете по беременности и родам в женской консультации. Проводится поквартирный обход и опрос местных жителей.

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Напомним, в 2011 году в Северной Осетии была приговорена всего к восьми месяцам исправительных работ женщина, бросившая новорожденного ребенка. Детоубийца оставила малыша в подъезде одного из многоквартирных домов в селении Октябрьское. Свое преступление она объяснила тем, что у нее трудное материальное положение и она не смогла бы воспитывать ребенка.