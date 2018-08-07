Украинские боевики уничтожили санитарный автомобиль ДНР

Донецк, , 18:14 — REGNUM Украинские боевики обстреляли санитарный автомобиль вооруженных сил Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба оперативного командования ДНР.

Одной из жительниц села Набережное в ДНР стало плохо. Она позвонила в службу «Скорой помощи» и пожаловалась на боли в сердце. К ней был отправлен автомобиль «Урал» с водителем и двумя медицинскими работниками-женщинами.

Автомобиль «Урал» был оборудован всеми необходимыми знаками отличия, обозначающими его как санитарный автомобиль. Машина двигалась, не скрываясь, с включёнными проблесковыми маячками и приборами освещения.

Во время движения автомобиля украинские боевики выстрелили в него противотанковой управляемой ракетой. Водитель и обе женщины-медика погибли.