Виновник крупного ДТП в Болонье отвлекся или заснул

Болонья, Италия, , 18:05 — REGNUM Окончательные выводы о причинах крупного ДТП в Болонье делать рано, но, судя по предварительным данным, виновник ДТП отвлекся или заснул, сообщили журналистам во вторник, 7 августа, представители прокуратуры, передает информагентство Ansa.

ДТП случилось в понедельник, 6 августа: произошло столкновение бензовоза и грузовой машины, бензовоз загорелся, после чего прогремело несколько взрывов. Один человек погиб, более ста сорока получили ранения, виадук болонской кольцевой дороги был частично разрушен.

На месте трагедии ведется расследование. Пострадавших посетил премьер-министр Джузеппе Конте. Итальянские чиновники говорят о необходимости ужесточить наказание за нарушение ПДД, а также уточнить правила транспортировки опасных грузов.