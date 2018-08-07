С экс-главы города Черепаново взыскали за халатность 1 млн рублей

Черепанов, Новосибирская область, , 17:34 — REGNUM С экс-главы администрации города Черепаново Новосибирской области Вадима Мартюгова суд взыскал более 1 млн рублей в пользу муниципалитета за халатность. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Ещё будучи главой города, Мартюгов не проконтролировал ремонт котельной по муниципальному контракту от 8 августа 2012 года. В результате подрядчик выполнил работы не в полном объёме, но представитель муниципального заказчика, Вадим Мартюгов, принял их и подписал акт приёма-передачи, после чего подрядчик получил 3 млн рублей из бюджета муниципалитета. Разница между размером оплаты и стоимостью фактически выполненных работ составила более 1 млн рублей.

«Уголовное дело по ст. 293 Уголовного кодекса РФ в отношении Мартюгова прекращено за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности (по нереабилитирующим основаниям). Черепановский районный суд Новосибирской области дважды отказывал прокурору в удовлетворении этого иска. Так, 29 марта 2017 года суд отказал прокурору в этом иске в связи с пропуском срока исковой давности. 22 июня 2017 года по апелляционному представлению прокурора облсуд отменил это решение, направил дело на новое рассмотрение в районный суд. В апреле 2018 года Черепановский районный суд вновь отказал прокурору в иске в связи с отсутствием доказательств, подтверждающих причинение ущерба непосредственно виновными действиями Мартюгова», — рассказали в прокуратуре.

Уже в августе 2018 года решение районного суда было отменено. Суд вынес по делу новое решение — взыскать с Мартюгова в пользу муниципального образования ущерб в сумме более 1 млн 170 тыс. рублей. Судебное постановление вступило в законную силу.