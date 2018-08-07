Под Волгоградом женщина утопила ребенка из-за боязни не прокормить его

Фролово, Волгоградская область, , 16:53 — REGNUM В городе Фролово Волгоградской области задержана женщина, убившая своего новорожденного ребенка. Как сообщила 7 августа пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области, тело ребенка двое подростков обнаружили 3 августа в реке Арчеда. Экспертиза показала, что младенец умер в результате попадания воды в дыхательные пути. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка».

Сейчас по подозрению в убийстве задержана мать ребенка. Ею оказалась 25-летняя местная жительницы. Женщина дала признательные показания.

«Женщина рассказала следователям, что на иждивении у неё находятся еще двое малолетний детей, 2009 и 2011 годов рождения, а мотивом к расправе над третьим ребенком стало трудное материальное положение», — сообщила пресс-служба.

Отметим, что 6 августа в Рязани около одной из больниц был найден новорожденный мальчик, подкинутый в хозяйственной сумке. Медики пришли к выводу, что он родился примерно за час до обнаружения. Врачи смогли спасти его. Сейчас информация о случае передана в правоохранительные органы.

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