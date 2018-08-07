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В рязанскую больницу подкинули новорожденного ребенка в хозяйственной сумке

Происшествия

Медики смогли спасти ребенка, который родился за час до обнаружения

В рязанскую больницу подкинули новорожденного ребенка в хозяйственной сумке
Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США
Подкидыш

Рязань, 7 августа 2018, 16:51 — REGNUM  В Рязани около городской клинической больницы №11 нашли новорожденного ребенка. Как сообщила 7 августа пресс-служба регионального минздрава, мальчик находился в хозяйственной сумке, которую и обнаружили сотрудники больницы. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по этому факту.

Медики нашли ребенка 6 августа. По данным врачей, он родился примерно за час до его обнаружения. Сейчас мальчик находится в областной детской клинической больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что ранее в соседнем Тамбове возбудили сразу два уголовных дела по фактам обнаружения умерших младенцев. Так, в одном из случаев тело ребенка нашли на мусорке в поселке Строитель.

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