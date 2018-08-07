В Калуге возбудили уголовное дело против самого богатого депутата

Калуга, , 16:49 — REGNUM В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора двух крупнейших организаций региона — ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед», депутата областного парламента Александра Бушина. Как сообщили 7 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, Александр Бушин — крупнейший производитель женских гигиенических средств в регионе — с февраля по май 2018 года не выплачивал заработную плату своим сотрудникам, а имеющиеся денежные средства направлял на расчеты с контрагентами.

По предварительным данным, без заработной платы остались более 450 действующих и уволенных работников обеих организаций. Общий размер задолженности составляет более 50 млн рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и решения вопроса о ликвидации задолженности перед работниками.

Напомним, по итогам декларационной кампании 2017 года, гендиректор ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед» Александр Бушин возглавил список самых богатых депутатов Законодательного собрания Калужской области. В 2017 году депутат Бушигн заработал 98,2 млн рублей. Также в личной собственности у калужского парламентария находятся шесть квартир, два земельных участка, автомобиль Mersedes-Benz AMG GL63 и четыре снегохода.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Калужской области было возбуждено 20 уголовных дел за невыплату заработной платы. Общая сумма ущерба составила 65 млн рублей. Благодаря предпринятым следствием усилиям, 14,3 млн рублей обвиняемые выплатили добровольно.

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