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В горах на северо-западе Киргизии уже полторы недели бушует пожар

Происшествия

Огонь перекинулся с территории соседнего Казахстана

В горах на северо-западе Киргизии уже полторы недели бушует пожар
Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Бишкек, 7 августа 2018, 15:52 — REGNUM  В горной местности Манасского района Таласской области уже 11 дней бушует крупный пожар. Погасить его пока не удается, несмотря на то, что в тушении принимают участие 353 человека. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на информацию министерства чрезвычайных ситуаций республики.

По предварительным данным, очаг возгорания возник из-за погодных условий на территории Казахстана близ киргизско-казахской границы. Затем огонь перекинулся на территорию Киргизии. Сейчас площадь возгорания превышает 2 000 квадратных метров.

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана также направили пожарно-спасательные бригады на тушение пожара. Ситуацию осложняет то, что противопожарная спецтехника не может забраться так высоко в горы, а потому пожар не удалось потушить до сих пор.

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Лесные пожары — 2018
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