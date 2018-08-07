Организаторы игорного бизнеса в Москве «отделаются» условным сроком?

Москва, , 17:10 — REGNUM Соучастники преступной группы, организовавшие игорный бизнес в Москве под видом букмекерской конторы «Росбет», могут получить наказание до шести лет лишения свободы, в том числе условно, либо штраф в размере до 1,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр.

Он также отметил, что несмотря на запрет организации и проведения азартных игр в Российской Федерации, за исключением специализированных территорий, в СМИ регулярно появляется информация о новых обнаруженных подпольных казино и игорных домах. По-видимому, спрос рождает предложение, и хотя государство пытается системно бороться с данной проблемой, при действующих мерах ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр борьба вряд ли будет успешной.

«Правоохранительные органы пресекли игорную деятельность под видом букмекерской конторы» — звучит громко, но, если посмотреть на то наказание, которое грозит организаторам, то мы увидим, что они вполне могут избежать серьёзной ответственности в виде реального лишения свободы», — подчеркнул адвокат.

Так, самое серьёзное нарушение за незаконную организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне (если они: совершены организованной группой; сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере; совершены лицом с использованием своего служебного положения) наказывается штрафом в размере до 1,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.

Доходом в крупном размере в настоящей статье признаётся доход, сумма которого превышает 1,5 млн рублей, а в особо крупном размере — 6 млн рублей.

«При существующей практике назначения уголовного наказания, если лицо впервые совершило данное преступление, имеются смягчающие обстоятельства (например, наличие несовершеннолетних детей), вполне вероятно, что наказание за данное преступление будет не связано с реальным лишением свободы. Суд вполне может назначить в качестве уголовного наказания штраф или лишение свободы условно», — подчеркнул Скляр.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа на сайте СК РФ появилась информация о пресечении незаконного игорного бизнеса в Москве под видом букмекерской конторы «Росбет». По информации следователей, соучастники преступной группы извлекли незаконный доход на сумму около 100 млн рублей.

Читайте подробнее: В Москве пресекли незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы