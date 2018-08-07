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Названа причина потасовки с участием Сами Насери в Москве

Происшествия

Мужчины, устроившие потасовку в заведении, не получили серьезных травм

Москва, 7 августа 2018, 14:33 — REGNUM  Французский актер Сами Насери, получивший удар по лицу в караоке-баре Voice в Москве, не поделил микрофон с другим гостем. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» (ФАН) со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, мужчины, устроившие потасовку в заведении, не получили серьезных травм.

Ранее ряд СМИ сообщил, что актер Сами Насери, который прославился благодаря съемкам в фильме «Такси», избит в Москве. ЧП произошло в ночь на 5 августа на ул. Тверская.

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