Учредителю сети «Эксперт» смягчили меру пресечения после года заключения

Великий Новгород, , 14:33 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 7 августа, Новгородский областной суд изменил меру пресечения генеральному директору ООО «Ритек» (сеть магазинов электроники и бытовой техники «Эксперт») Александру Кирбаю с заключения под стражу на домашний арест. Как сообщили ИА REGNUM в суде, Кирбай освобождён из-под стражи немедленно в зале суда.

Следственные органы настаивали на продлении срока заключения под стражей для обвиняемого ещё на 23 суток до 30 августа 2018 года. В обоснование ходатайства следователь указывал на особую сложность уголовного дела (Александр Кирбай обвинён в хищении чужого имущества в особо крупном размере путём мошенничества с использованием своего служебного положения, а также в неправомерных действиях при банкротстве — прим. ИА REGNUM ), а также заявляли, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда и воспрепятствовать производству по уголовному делу, оказав воздействие на потерпевших и свидетелей. Сам обвиняемый и его адвокат Константин Пакин ходатайствовали о применении более мягкой меры пресечения.

Суд пришел к выводу, что орган предварительного следствия не представил убедительных доказательств того, что для дальнейшего расследования Кирбая нужно и дальше содержать под стражей. В решении суда отмечается, что «обстоятельства, на основании которых лицо было заключено под стражу, не всегда являются достаточными для продления срока содержания его под стражей»: Александр Кирбай содержится под стражей на протяжении года, за это время объём предъявленного ему обвинения уменьшился, предварительное расследование по уголовному делу фактически завершено.

Таким образом, решением суда гендиректор ООО «Ритек» до 30 августа 2018 года помещён под домашний арест.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, торговая сеть «Эксперт» закрылась в феврале 2017 года, а учредитель ООО «Ритек» Александр Кирбай был арестован в прокуратуре Новгородской области 8 августа 2017 года, прямо на заседании по долгам по заработной плате, в присутствии главы региона Андрея Никитина и представителей СМИ.

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