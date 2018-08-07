СМИ: в здании Мосгорсуда из-за задымления началась эвакуация

Москва, , 14:27 — REGNUM После срабатывания противопожарной сигнализации в здании Мосгорсуда началась эвакуация посетителей и сотрудников. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«В апелляционном корпусе Мосгорсуда по адресу: Богородский вал, дом 8 проводится эвакуация. Сработала сигнализация, люди выходят на улицу», — цитирует агентство «Москва» слова источника.

Отмечается, что в здании произошло небольшое задымление, причины его возникновения на настоящее время устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в результате возгорания в офисном центре в Бутырском районе Москвы была проведена эвакуация сотрудников. По информации СМИ, пожар вспыхнул в помещении кафе. Кроме этого, возгорание возникло на крыше здания.

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