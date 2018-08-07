Вторник, 7 Августа 2018 года
15:32:08 МСК

СМИ: в здании Мосгорсуда из-за задымления началась эвакуация

Происшествия

В здании произошло небольшое задымление, причины его возникновения на настоящее время устанавливаются

Москва, 7 августа 2018, 14:27 — REGNUM  После срабатывания противопожарной сигнализации в здании Мосгорсуда началась эвакуация посетителей и сотрудников. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«В апелляционном корпусе Мосгорсуда по адресу: Богородский вал, дом 8 проводится эвакуация. Сработала сигнализация, люди выходят на улицу», — цитирует агентство «Москва» слова источника.

Отмечается, что в здании произошло небольшое задымление, причины его возникновения на настоящее время устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в результате возгорания в офисном центре в Бутырском районе Москвы была проведена эвакуация сотрудников. По информации СМИ, пожар вспыхнул в помещении кафе. Кроме этого, возгорание возникло на крыше здания.

Читайте также: В бизнес-центре на северо-востоке Москвы проведена эвакуация из-за пожара

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в многоэтажных зданиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить