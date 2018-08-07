На западе Москвы загорелся подземный коллектор

Москва, , 14:22 — REGNUM На Большой Дорогомиловской улице в Москве загорелся подземный коллектор, сообщает 7 августа «Москва 24».

По данным телеканала, общая площадь коллектора составляет 1,2 км, при этом площадь возгорания не сообщается, очаг не обнаружен. Информации о пострадавших нет.

На месте происшествия работает штаб пожаротушения, решается вопрос о частичном перекрытии улицы для подъезда пожарных расчетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Садовой улице в Москве произошло столкновение грузовой «Газели» с полицейским автомобилем, в результате чего грузовик опрокинулся и загорелся.

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