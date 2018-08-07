Шестилетний омич сбежал из детсада и уехал домой на маршрутке

Омск, , 14:15 — REGNUM В Омске из детского сада на улице Мельничной с прогулки ушёл шестилетний мальчик. Ребёнок сел в маршрутку и поехал домой.

Об инциденте полицейским сообщили днём 7 августа. На место происшествия выехали экипажи наружных служб полиции, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних. Как сообщили ИА REGNUM в УМВД России по Омской области, мальчика через 30 минут у его дома обнаружили соседи. Они сразу же связались с родителями ребёнка.

«Предварительно установлено, что в отношении мальчика никаких противоправных действий не совершено. С его слов, до дома он доехал на маршрутном такси», — говорится в сообщении областного УМВД.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, летом 2018 года громкий скандал произошёл после побега девочки из детсада в Челябинске. Четырёхлетняя воспитанница сбежала с территории дошкольного учреждения также во время прогулки. Ребёнка, гуляющего по городским улицам, заметила одна из местных жительниц, которая и пришла ему на помощь.

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