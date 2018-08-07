ДТП с мигрантами в Италии: места в больнице нашлись не сразу

Фоджа, Италия, , 14:06 — REGNUM Потребовалось личное вмешательство прокурора Фоджи Людовико Ваккаро, чтобы найти места в больницах для мигрантов, пострадавших в результате серии ДТП, рассказал журналистам сам прокурор во вторник, 7 августа, передает Il Messaggero.

В последние дни в этом регионе Италии произошла целая серия ДТП, унесшая жизни 16 мигрантов. Все они занимались сбором помидоров и ехали к месту работы или обратно. В результате самого трагического инцидента погибли сразу 12 человек: их перевозили в грузовике с открытой платформой.

Ранее представители итальянского правительства заявили, что после серии трагических инцидентов необходимо дополнительное регулирование этой сферы, поскольку условия труда нелегальных мигрантов не выдерживают никакой критики.

Сторонники ограничения нелегальной миграции видят в этих трагедиях прямое следствие бесконтрольного положения дел в этой сфере и считают, что и в интересах общества, и в интересах самих мигрантов контроль должен быть усилен.