В Липецкой области пропавшего на пляже подростка нашли мертвым

Задонск, Липецкая область, , 14:02 — REGNUM В городе Задонск Липецкой области следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка, пропавшего на городском пляже. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 17-летний юноша пропал 4 августа во время отдыха с друзьями. 7 августа его тело нашли в нескольких километрах от места исчезновения.

По данным следствия, 4 августа юноша в компании знакомых находился на городском пляже и пил спиртное. Он зашел в воду и пропал из поля зрения друзей. Они пытались искать его самостоятельно, но потом обратились в правоохранительные органы.

Утром 7 августа его тело было обнаружено в реке Дон примерно в четырех километрах вниз по течению от места пропажи. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не было. По предварительным данным, подросток утонул.

Задонский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по данному факту. Следователи выясняют обстоятельства и причину смерти подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.