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Козел на дороге стал причиной пробки на костромском мосту через Волгу

Происшествия

Предполагается, что животное попало на проезжую часть из частного сектора

Козел на дороге стал причиной пробки на костромском мосту через Волгу
Козёл на дороге

Кострома, 7 августа 2018, 13:38 — REGNUM  Козел стал причиной пробок на костромском мосту через Волгу, сообщает областное телевидение «Русь». Животное обнаружили на проезжей части переправы.

Как предположило областное телевидение «скорее всего, животное паслось где-то неподалеку в частном секторе и сбежало». Устранить препятствие помог один из рабочих, который отозвал козла с проезжей части.

ИА REGNUM напоминает, что животные нередко бывают причиной ДТП в Костромской области. Так, местные СМИ регулярно предупреждают автомобилистов о начале брачного периода у лосей.

Как правило, лоси сталкиваются с людьми в пригородах и на трассах. Самой активной зоной считается дорога Кострома — Красное, расположенная рядом с лосефермой. По словам специалистов, контакт с сохатым может быть весьма опасен для человека: иногда животные атакуют людей, автомобили и даже тракторы. При встрече с лосем рекомендуется «не привлекать к себе лишнего внимания».

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Дорожно-транспортные происшествия
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