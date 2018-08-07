Козел на дороге стал причиной пробки на костромском мосту через Волгу

Кострома, , 13:38 — REGNUM Козел стал причиной пробок на костромском мосту через Волгу, сообщает областное телевидение «Русь». Животное обнаружили на проезжей части переправы.

Как предположило областное телевидение «скорее всего, животное паслось где-то неподалеку в частном секторе и сбежало». Устранить препятствие помог один из рабочих, который отозвал козла с проезжей части.

ИА REGNUM напоминает, что животные нередко бывают причиной ДТП в Костромской области. Так, местные СМИ регулярно предупреждают автомобилистов о начале брачного периода у лосей.

Как правило, лоси сталкиваются с людьми в пригородах и на трассах. Самой активной зоной считается дорога Кострома — Красное, расположенная рядом с лосефермой. По словам специалистов, контакт с сохатым может быть весьма опасен для человека: иногда животные атакуют людей, автомобили и даже тракторы. При встрече с лосем рекомендуется «не привлекать к себе лишнего внимания».