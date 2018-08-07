При пожаре в заблокированном автомобиле в Дагестане погиб ребенок

Махачкала, , 13:12 — REGNUM В Дагестане в результате пожара в автомобиле сгорел двухлетний ребенок. Малыш оказался заблокированным в машине и спасти его не удалось. Трагедия произошла в селе Дарваг Табасаранского района 7 августа около 08:30.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, загорелось сено рядом с автомобилем, в котором находился ребенок, и машина вспыхнула. Пожар устроили дети, которые играли со спичками возле автомобиля, уточняет «Молодежь Дагестана». Сначала загорелись тюки сена, находившиеся рядом, а уж потом пожар перекинулся на машину.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года глава правительств РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в ПДД, которые запрещают оставлять детей до семи лет одних в припаркованных автомобилях. Основанием для такого документа стали имевшие место случаи гибели детей, оставленных родителями в машинах.

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