В Ивановской области ребенка насмерть засыпало в песчаном карьере

Юрьевец, Ивановская область, , 13:04 — REGNUM В Ивановской области 12-летний мальчик погиб в песчаном карьере. Трагедия произошла вечером 6 августа в городе Юрьевце.

Как сообщило ivanovonews.ru, четверо детей играли в карьере недалеко от Волги — на территории бывшего деревообрабатывающего комбината. Несмотря на то, что территория закрыта и является охраняемой, дети нередко играют здесь.

«И в какой-то момент, то ли они сверху прыгали, то ли наоборот — забирались, произошел обвал. Трое смогли выбраться, четвертый — нет», — рассказал заместитель начальника ПСО г. Юрьевец Сергей Серов.

Спасатели сначала с помощью лопат, затем экскаватором пытались откопать ребенка. Но было уже поздно: мальчик погиб.