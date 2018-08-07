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В Ивановской области ребенка насмерть засыпало в песчаном карьере

Происшествия

Игры местных школьников закончились трагедией

Юрьевец, Ивановская область, 7 августа 2018, 13:04 — REGNUM  В Ивановской области 12-летний мальчик погиб в песчаном карьере. Трагедия произошла вечером 6 августа в городе Юрьевце.

Как сообщило ivanovonews.ru, четверо детей играли в карьере недалеко от Волги — на территории бывшего деревообрабатывающего комбината. Несмотря на то, что территория закрыта и является охраняемой, дети нередко играют здесь.

«И в какой-то момент, то ли они сверху прыгали, то ли наоборот — забирались, произошел обвал. Трое смогли выбраться, четвертый — нет», — рассказал заместитель начальника ПСО г. Юрьевец Сергей Серов.

Спасатели сначала с помощью лопат, затем экскаватором пытались откопать ребенка. Но было уже поздно: мальчик погиб.

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Происшествия на стройках
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