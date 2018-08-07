В Нигерии временно заблокировали вход в здание парламента

Абуджа, , 13:02 — REGNUM 7 августа доступ в парламент Нигерии временно заблокировали силы безопасности страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свидетелей.

«Силы безопасности временно заблокировали вход в парламент Нигерии во вторник, препятствуя в течение часа законодателям и другим гражданам войти в здание», — передает вещатель.

Свидетели инцидента отмечают, что вход в здание временно блокировали вооруженные люди в масках и сотрудники полиции. Для чего проводилось данное мероприятие пока неизвестно.

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