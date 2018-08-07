«Оторвала погон»: в Астрахани задержана убиравшая за лошадью девушка

Астрахань, , 12:56 — REGNUM Несовершеннолетнюю девушку, катавшую детей на лошади по набережной в Астрахани, остановила полиция. Девушка оказала сопротивление и была доставлена в городское управление МВД, сообщает 7 августа пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел в выходные дни на улице Максима Горького. 16-летнюю девушку для проверки документов, разрешающих перевозку детей на лошади, остановил автопатруль ППС.

Как пояснили в полиции, зачастую подобные услуги оказывают лица, не имеющие разрешений и специальных навыков. Кроме того, бывали случаи травмирования детей.

«Она проигнорировала законные требования полицейских, оказала сопротивление, оторвала одному из сотрудников погон, пуговицы и нагрудный знак», — говорится в сообщении.

В полиции в отношении девушки составили протокол о мелком хулиганстве. В отделение вызвали её родителей. Об инциденте проинформировали районную комиссию по делам несовершеннолетних, девушку отпустили домой.

Ранее в сети появилось видео, на котором сотрудники полиции грубо задерживают молодую девушку, держа её за шею. По рассказам очевидцев, девушка убирала на улице навоз за лошадью.