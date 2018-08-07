Азербайджан не получал данных об аресте в США подозреваемых в мошенничестве

Баку, , 12:54 — REGNUM Власти Азербайджана не получали официальной информации об аресте в США граждан республики по обвинению в мошенничестве на продаже автомобилей. Об этом 7 августа сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, азербайджанские дипломаты в настоящее время выясняют, проходили ли действительно граждане страны в качестве фигурантов по данному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля министерство юстиции США сообщило о задержании 25 человек, в том числе семерых граждан России, по обвинению в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. По данным американских властей, в преступную группу также входили граждане Грузии, Азербайджана, Казахстана, Латвии, Украины Турции и США. Ущерб отдеятельности группы был оценён в $4,5 млн.

Накануне Генеральное консульство России в Нью-Йорке также сообщило о задержании в период с 1 по 3 августа по запросу ФБР четверых граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

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