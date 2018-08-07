Изнасилование в лагере, приговор педофилу: уголовные дела в Чувашии

Чебоксары, , 12:40 — REGNUM В Чувашии в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по сообщению об изнасиловании несовершеннолетней в детском оздоровительном лагере, проверят работу органов опеки и попечительства. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Дело возбуждено летом 2018 года после заявления жителя Чувашии об изнасиловании его несовершеннолетней дочери в августе 2017 года в детском лагере в Ядринском районе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе с привлечением экспертов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава России», — сказал Олег Дмитриев.

По итогам расследования будет принято процессуальное решение, основанное на собранных доказательствах «с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности».

«Также будет дана правовая оценка полноте мер, принимавшихся ответственными должностными лицами органов опеки и попечительства, иных субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в рамках оказания социальной и иной поддержки многодетной семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации», — добавил старший помощник руководителя управления.

Кроме того, на этой неделе вынесен приговор в отношении 37-летнего жителя Нижнего Новгорода, являющегося учредителем и директором одной из местных коммерческих организаций. Следствием и судом установлено, что 29 ноября 2017 года злоумышленник, проезжая на своем автомобиле мимо одного из районных центров Чувашии, совершил развратные действия на глазах у трех малолетних девочек. Суд признал его виновным в развратных действиях. Ему назначено 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее ЧП произошло в детском лагере в Чувашии 2016 году: был задержан предприниматель из Чебоксар, которого обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении воспитанницы детского лагеря. Жертвой стала 8-летняя девочка. Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой компенсации девочке в полмиллиона рублей.