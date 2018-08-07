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Немецкая пара годами принуждала маленького сына к проституции

Происшествия

Мужчина и женщина получили длительные тюремные сроки. Прокуратура требовала больше

Фрайбург, Германия, 7 августа 2018, 12:39 — REGNUM  7 августа немецкий суд огласил приговор семейной паре из Фрайбурга, годами издевавшейся над маленьким сыном, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

48-летняя Беррин Т. осуждена на 12,5 года тюремного заключения, ее 39-летний партнер Кристиан Л., отчим жертвы, приговорен к 12 годам тюрьмы и последующему ограничению свободы. Им в вину вменяется более 60 преступлений сексуального характера. Суд доказал, что как минимум два года пара насиловала своего сына и предлагала его для удовлетворения сексуальных потребностей иностранцам и соотечественникам в сети даркнет. Их жертвой также стала трехлетняя дочь знакомых. Осужденные должны выплатить пострадавшим детям по €42 500.

Десятилетний сын Беррин Т. отдан на воспитание в приемную семью. Педофилы, обратившиеся к паре из Фрайбурга, также получили наказание.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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