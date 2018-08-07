В Липецке сдался властям нечаянно погубивший женщину владелец катера

Липецк, , 12:26 — REGNUM Владелец катера, совершивший смертельный наезд на купавшуюся женщину, вышел на связь со следствием. Об этом 7 августа сообщает местный портал Lipetskmedia.ru

Трагедия произошла 4 августа на реке Воронеж в селе Желтые пески. Двигавшийся на катере 28-летний мужчина сбил 64-летнюю женщину, которая плавала в реке. Пенсионерка получила тяжелые травмы и скончалась от потери крови.

Владелец катера пытался оказать ей помощь, а когда увидел, что женщина умерла, убежал, боясь самосуда её односельчан.

Ранее региональный следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» (часть 1 статья 109 УК РФ). Расследование дела продолжается. мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Липецкой области произошла другая трагедия на воде — на реке Дон перевернулся самодельный плот, на котором находились четверо детей и подростков. Два мальчика, 10 и 14 лет, погибли.

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