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Более 4 тыс. построек разрушены из-за 7-балльного землетрясения в Индонезии

Происшествия

Поврежденные здания разделены на три категории

Матарам, Индонезия, 7 августа 2018, 12:25 — REGNUM  Количество домов и общественных зданий, поврежденных во время землетрясения в Индонезии, составило 4347 единиц, сообщает Antaranews.

Поврежденные здания разделены на три категории: сильно повреждены — 531 единица, средне повреждены — 1522 и 2294 несильно повреждены.

«После того, как все жители вернутся в свои дома навсегда, мы можем подготовить помощь для строительства», — заявили в управлении города Матарам на острове Ломбок.

Жителям оказывается материально-техническая помощь, в том числе предоставляются продукты питания и напитки. Городское управление непосредственно контролирует распределение пакетов риса, минеральной воды и лапши быстрого приготовления. Кроме того, городские власти предоставили одежду, гигиенические салфетки и детские принадлежности.

Во дворе мэрии развернут центр помощи, который будет открыт до 11 августа.

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Землетрясения
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