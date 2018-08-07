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В Краснодарском крае погиб ребенок

Происшествия

Тело девочки нашли в пруду

В Краснодарском крае погиб ребенок
Исаак Левитан. У омута. 1892

Армавир, Краснодарский край, 7 августа 2018, 12:17 — REGNUM  Маленькая девочка погибла в Краснодарском крае. Ребенок пропал, а позже его тело было обнаружено в пруду. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого СУ СКР 7 августа, сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели девочки.

О пропаже девочки в городе Армавир заявили ее родители. 6 августа девочка вместе с отцом была рядом с водоемом по улице Шоссейной, после чего пошла в сторону дома. До дома она так и не дошла.

Ребенка искали около 200 сотрудников МЧС, МВД, волонтеров. Утром 7 августа тело девочки было обнаружено в пруду.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала августа на Кубани уже погибли несколько детей. 3 августа маленький мальчик, отдыхавший с бабушкой в Сочи, упал в ливневую канализацию. Потоком его вынесло в море, ребенок погиб. В тот же день в Сочи двое детей и двое взрослых пытались перейти вброд реку, детей унесло сильным течением: 15-летний подросток и четырехлетняя девочка погибли.

По теме: В Сочи найдено тело второго ребёнка, унесённого рекой

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