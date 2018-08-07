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Вынос банкомата: в Оренбуржье арестованы трое налётчиков

Происшествия

Группа грабителей задержана и каждому участнику предъявлено обвинение

Оренбург, 7 августа 2018, 12:08 — REGNUM  В Оренбургской области под арестом трое местных жителей, которые обвиняются в ограблении банкомата. Материалы уголовного дела переданы в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным силовиков, ночью группа налётчиков проникла в здание, где находился банкомат. Преступники заковали руки охранника в наручники и вывезли банкомат на машине.

В тайном месте грабители распотрошили банкомат и поделили деньги. В общей сложности в терминале находилось 1,3 млн рублей. При задержании у одного из фигурантов уголовного дела была обнаружена стопка не потраченных купюр.

Ранее правоохранители отмечали, что взломы и ограбления банкоматов в Оренбуржье — это редкое явление. Однако в 2017 году взломщики проявили активность. В январе налётчик пытался с помощью гвоздодёра опустошить банкомат, где хранилось 3 млн рублей. В июне взорвали банкомат в Оренбурге, все деньги вынесли. В июле в Орске взорван платежный терминал. Самым резонансным ограблением стало нападение на инкассаторов весной 2017 года в Оренбурге. Во время налёта один преступник убит, ранен охранник. Похищено 6,5 млн рублей.

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Ограбления банков и инкассаторов
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